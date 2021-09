Grande Fratello Vip, la fidanzata di Amedeo Goria incinta? Le Foto parlano chiaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, avvistata con pancino sospetto. Cicogna in arrivo per il concorrente del Grande Fratello Vip? Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 settembre 2021) Vera Miales, giovanedi, avvistata con pancino sospetto. Cicogna in arrivo per il concorrente delVip?

Advertising

trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - tuseicomeme : Ma siamo in tribunale o nella casa del grande fratello? #gfvip versognosi ! - Luca190499 : RT @BITCHYFit: Il Grande Fratello ha chiesto ai vipponi di parlare come se cantassero lirico. Ok, oggi non vedrò la diretta neanche per sba… -