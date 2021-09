GP Americhe: Marquez batte Jett Lawrence e già si parla di rivincita... (Di giovedì 30 settembre 2021) L'atmosfera ad Austin si è subito accesa con la prima battaglia in pista, tra il portacolori ufficiale Honda Marc Marquez e Jett Lawrence, campione dell'AMA Pro Motocross 250 MX Jett Lawrence. Prima ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) L'atmosfera ad Austin si è subito accesa con la prima battaglia in pista, tra il portacolori ufficiale Honda Marc, campione dell'AMA Pro Motocross 250 MX. Prima ...

Advertising

motosprint : #MotoGP #Americhe: L’atmosfera ad #Austin è caldissima e #Marquez si porta a casa la prima sfida - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: Gran Premio delle Americhe, Marquez è il favorito per la vittoria secondo i bookmakers - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Gran Premio delle Americhe, Marquez è il favorito per la vittoria secondo i bookmakers - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Gran Premio delle Americhe, Marquez è il favorito per la vittoria secondo i bookmakers - napolimagazine : Moto: Gran Premio delle Americhe, Marquez è il favorito per la vittoria secondo i bookmakers -