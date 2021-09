“Gossip Girl”: il reboot arriva su Sky (Di giovedì 30 settembre 2021) Il teen drama sarà disponibile su Sky Serie Da qualche mese è uscita la nuova serie, o meglio il reboot di Gossip Girl. Nuovi personaggi, stesse dinamiche per una delle serie più celebri di sempre. I nuovi episodi, dal 27 ottobre, in Italia, saranno disponibili su Sky Serie e in streaming su NOW. In America la serie va in onda su HBO Max che ha prodotto lo show e ha rinnovato per un’altra stagione. Divisa in due parti, con la seconda che debutterà negli Stati Uniti e su Sky a novembre, la prima stagione della nuova serie verrà proposta su Sky e NOW senza interruzioni. Dal 22 ottobre, inoltre, tutte le sei stagioni di “Gossip Girl (2007)” saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Dalla stessa data, inoltre, si accende un nuovo canale pop-up alla posizione 113 del telecomando, che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Il teen drama sarà disponibile su Sky Serie Da qualche mese è uscita la nuova serie, o meglio ildi. Nuovi personaggi, stesse dinamiche per una delle serie più celebri di sempre. I nuovi episodi, dal 27 ottobre, in Italia, saranno disponibili su Sky Serie e in streaming su NOW. In America la serie va in onda su HBO Max che ha prodotto lo show e ha rinnovato per un’altra stagione. Divisa in due parti, con la seconda che debutterà negli Stati Uniti e su Sky a novembre, la prima stagione della nuova serie verrà proposta su Sky e NOW senza interruzioni. Dal 22 ottobre, inoltre, tutte le sei stagioni di “(2007)” saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. Dalla stessa data, inoltre, si accende un nuovo canale pop-up alla posizione 113 del telecomando, che ...

Advertising

361_magazine : #GossipGirl: la serie arriva su Sky - lud0viicaa : gossip girl in tendenza? l’unica queen è e sarà sempre lei<3 #GossipGirl - rikcristil : RT @dituttounpop: Il reboot di #GossipGirl arriverà anche in Italia su #SkySerie e in streaming su @NOWTV_It dal 27 ottobre 2021. Dal 22 ar… - CinemApp_Cinema : Nuovo cast, nuove storie, stessa esclusiva scuola dell’Upper East Side: dal 27 ottobre su @SkyItalia e @NOWTV_It l… - eminsrx : RT @leticiarpinho: pior erro da netflix foi tirar pll, gossip girl e tvd -