(Di giovedì 30 settembre 2021)Autonomous Mobility Vision rappresenta la visione della Casa francese per il futuro della. Si basa su una piattaforma elettrica multidirezionale, chiamata ' The ...

Advertising

zazoomblog : Goodyear e Citroen mobilità urbana autonoma con lo pneumatico sferico - #Goodyear #Citroen #mobilità #urbana - giannettimarco : RT @Motor1italia: Arrivano le gomme sferiche Goodyear. Ecco come funzionano. - Motor1italia : Arrivano le gomme sferiche Goodyear. Ecco come funzionano. -

Ultime Notizie dalla rete : Goodyear Citroen

ha collaborato conper contribuire alla realizzazione di questa visione, sviluppando un prototipo su misura del pneumatico sferico concept Eagle 360. TheSkate e i suoi ...... ed è dotata delle sospensioni idrauliche "Advanced Comfort" di, inserite per assicurare una qualità di guida ottimale. Le ruote sferiche motorizzate su misura progettate da...Goodyear presenta un prototipo del suo famoso pneumatico sferico Eagle 360, progettato su misura per la nuova Citroën Autonomous Mobility Vision La Citroën Autonomous Mobility […] ...Citroen ha svelato la propria interpretazione della mobilità di domani, sviluppata per il progetto The Urban Collëctif insieme a importanti partner francesi.