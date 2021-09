Gola Acea | Con il Museo Immersivo si ripercorrono oltre 100 anni di storia

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "C'è tanto materiale storico legato ade alla città di Roma, in particolare materiale fotografico, documenti. Abbiamo deciso di metterlo a disposizione della città, di tutta la comunità. In piena crisi Covid abbiamo pensato che piuttosto che fare unfisico, questo tipo di materiale e documentazione fosse molto più fruibile attraverso undigitale, abbiamo realizzato una piattaforma molto evoluta tecnologicamente che permetterà a tutti quelli che sono interessati di visitare questoarticolato in 12 sale”. Lo dice, Giuseppe, Amministratore Delegato dinel corso della presentazione, avvenuta oggi, alla Centrale Montemartini di Roma, di Mia,alla presenza di ...

Serve per esempio pensare a come incrementare la capacità della rete elettrica, con la crescita della mobilità sostenibile, dice Giuseppe, ad di. Una rotta nel solco della digitalizzazione ...Cosi' Giuseppe, Ceo di, intervenendo al 21esimo Energy Summit organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore. 'Abbiamo un target di 750 MW ma vogliamo accelerare ancora, ...“C’è tanto materiale storico legato ad Acea e alla città di Roma, in particolare materiale fotografico, documenti. Abbiamo deciso di metterlo a disposizione della città, di tutta la comunità. In piena ...Acea ha lanciato oggi il Mia, Museo Immersivo Acea. Consentirà ai visitatori – si legge in una nota del gruppo – di ripercorrere, grazie a un portale dedicato, gli oltre 110 anni di storia dell’aziend ...