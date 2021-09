Gloria Steinem | «Difendiamo i nostri diritti dai maschi bianchi al potere»

Advertising

garabateoletras : RT @DAXdB: ?? Senza slanci di immaginazione e di fantasia, si perde l'eccitazione dell'avere una possibilità. Sognare, dopo tutto, è una fo… - federicalucche5 : RT @DAXdB: ?? Senza slanci di immaginazione e di fantasia, si perde l'eccitazione dell'avere una possibilità. Sognare, dopo tutto, è una fo… - LucillaGiannot1 : RT @DAXdB: ?? Senza slanci di immaginazione e di fantasia, si perde l'eccitazione dell'avere una possibilità. Sognare, dopo tutto, è una fo… - carloamberti : RT @DAXdB: ?? Senza slanci di immaginazione e di fantasia, si perde l'eccitazione dell'avere una possibilità. Sognare, dopo tutto, è una fo… - Carmela_oltre : RT @DAXdB: ?? Senza slanci di immaginazione e di fantasia, si perde l'eccitazione dell'avere una possibilità. Sognare, dopo tutto, è una fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria Steinem

L'Espresso

Storia di, autrice del primo fondamentale saggio sull'autostima. C'è molto da imparare. 3) Rifiuta le credenze limitanti Continua Monica Ricci: 'La tua storia è scritta anche da altri. ...una figura di grande rilievo nella storia del XX e XXI secolo quella di. Oggi 87enne, nata a Toledo in Ohio nel 1934, è stata una attivista politica, giornalista e forte sostenitrice del movimento per la difesa dei diritti delle donne. Il film The Glorias ...Gloria Steinem, 87 anni, è stata una leader storica del femminismo americano sin dagli anni 60. Giornalista e attivista, fondò il «Consiglio Politico Nazionale delle Donne» e la rivista Ms, coniò il t ...Siamo all’inizio del ’900, negli Stati Uniti. La giovane patrizia newyorkese Eleanor Roosevelt sta facendo i primi passi nel lavoro sociale. Sono gli anni in cui gli Stati Uniti si rendono conto impro ...