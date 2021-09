Gli ultraottantenni vaccinati e il giornalismo | quello pessimo

Leggi su butac

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ci avete segnalato un articolo de Il Tempo, uno di quegli articoli che in un Paese sano con giornalisti seri non avrebbe visto la luce, perlomeno non come è stato pubblicato sulla testata romana. Il titolo è questo:: più ricoverati e morti di Covid fra icompleti che fra i nonCredo che chiunque legga BUTAC con costanza abbia già capito il trucco sfruttato dall’abile redazione. L’articolo appare non firmato, sia mai che i cattivi fact-checkers si permettano di criticare chi ha scritto un pezzo che andrebbe stampato su cento rotoli di morbidezza e non su una testata giornalistica con più di settant’anni di storia alle spalle. Iniziano così: L’aveva previsto Il Tempo un paio di settimane fa: andando avanti con il piano vaccinazioni, ci sarà il sorpasso in contagi, ospedalizzazioni, terapie intensive e ...