Gli impollinatori sono minacciati | cosa sta succedendo a questi insetti e perché sono così importanti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il bombo americano,come il 9% degli, sarebbe a rischio di estinzione. Il ruolo degliè fondamentale per la biodiversità dei territori e per le produzioni agricole. Qualii pericoli peranimali e le conseguenze di una scomparsa sempre più probabile.a rischio di estinzione,staal bombo americano Tramite una nota, il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti ha inserito il bombo americano (Bombus pensylvanicus) fra le specie che richiedono ulteriori studi prima di essere destinate alla Lista Rossa delle specie selvatiche a rischio di estinzione. Le stime ipotizzano una diminuzione pari all’89% della popolazione dal 2002. Gli esperti affermano che il ...

altri due animali presi in esame sono la Cicindela hirticollis (una piccola cimice) e il ... Il bombo americano è uno dei più importantidel Nord America e il fatto che potrebbe essere ...... ad esempio, dei prati fioriti, che sono strategici per preservareselvatici. Importante è infatti riuscire a declinare i principi in azioni concrete, visibili e tangibili da tutti. ...Il bombo americano potrebbe aggiungersi alla lunghissima lista degli animali minacciati dall'estinzione per colpa dell'agire dell'uomo ...Lo scorso 26 settembre il forum dedicato al food e alle donne ideato dalla giornalista Maria Canabal è andato in scena in una versione online. Il tema? La community ...