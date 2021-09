Gli esodati del Green pass: chi sono i discriminati della carta verde. Il “pasticcio” del governo (Di giovedì 30 settembre 2021) Non ci sono solo gli esodati della legge Fornero, ci sono anche quelli del Green pass. Come se non bastassero le contraddiziooni e il caos innescato dall’obbligo della carta verde, ora molti guariti si trovano senza “lasciapassare”. A fare una ricognizione degli italiani rimasti nel limbo è la Verità in edicola oggi. Che con una felice espressione rimanda a quesgli italiani periodicamente vittime di un sistema farraginoso e seppo di erori. I veri discriminati sono paradossalmente proprio i guariti . I quali, sulla carta, “hanno un’immunità paragonabile a quella dei vaccinati, per almeno un anno. Ma in realtà, possono scaricare il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Non cisolo glilegge Fornero, cianche quelli del. Come se non bastassero le contraddiziooni e il caos innescato dall’obbligo, ora molti guariti si trovano senza “lasciaare”. A fare una ricognizione degli italiani rimasti nel limbo è la Verità in edicola oggi. Che con una felice espressione rimanda a quesgli italiani periodicamente vittime di un sistema farraginoso e seppo di erori. I veriparadossalmente proprio i guariti . I quali, sulla, “hanno un’immunità paragonabile a quella dei vaccinati, per almeno un anno. Ma in realtà, posscaricare il ...

