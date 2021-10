Gli attivisti Rise up 4 climate occupano Piazza Affari (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI - Gli attivisti ambientali di Rise up 4 climate justice hanno deciso di occupare Piazza Affari a Milano in quanto “simbolo del sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori de nostro pianeta”. Lo comunica lo stesso movimento sulla propria pagina Facebook. “Gli ingressi della Borsa sono stati bloccati con catene e orsogrill, e la Piazza è stata invasa da tende. La nostra protesta continuerà fino a domani mattina quando inizierà il corteo studentesco”, affermano. Leggi su agi (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI - Gliambientali diup 4justice hanno deciso di occuparea Milano in quanto “simbolo del sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori de nostro pianeta”. Lo comunica lo stesso movimento sulla propria pagina Facebook. “Gli ingressi della Borsa sono stati bloccati con catene e orsogrill, e laè stata invasa da tende. La nostra protesta continuerà fino a domani mattina quando inizierà il corteo studentesco”, affermano.

