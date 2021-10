Gkn, tutti al Mise il 7 ottobre. E già 40mila firme per la “legge operaia” (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato fissato per giovedì 7 ottobre, al Mise, l’atteso nuovo incontro sulla Gkn di Campi Bisenzio. Al tavolo, convocato dalla viceministra Alessandra Todde, sono stati chiamati l’azienda, i sindacati, gli enti locali e il ministero del lavoro, e si svolgerà sia in presenza che da remoto. E la stessa esponente pentastellata spiega: “C’è l’obiettivo di esercitare quel ruolo di mediazione indispensabile per la vertenza”. Questo nonostante “il contesto difficile, con una azienda che ha smarrito il suo senso di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato fissato per giovedì 7, al, l’atteso nuovo incontro sulla Gkn di Campi Bisenzio. Al tavolo, convocato dalla viceministra Alessandra Todde, sono stati chiamati l’azienda, i sindacati, gli enti locali e il ministero del lavoro, e si svolgerà sia in presenza che da remoto. E la stessa esponente pentastellata spiega: “C’è l’obiettivo di esercitare quel ruolo di mediazione indispensabile per la vertenza”. Questo nonostante “il contesto difficile, con una azienda che ha smarrito il suo senso di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

