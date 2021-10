Gkn | tavolo al ministero convocato per il 7 ottobre

(Di giovedì 30 settembre 2021) La viceministra Todde: "L'incontro ha l’obiettivo di esercitare quel ruolo di mediazione indispensabile per la vertenza. La ricerca che ilsta portando avanti verso possibili soggetti interessati non si è mai interrotta"

Percorso Questo percorso ci ha visto a fianco del Collettivo Di Fabbrica - LavoratoriFirenze ...a tutti di INDIRE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI IN ORARIO DI LAVORO e DI ESSERE PRESENTI AD OGNI..."La Fiom ha inviato in data odierna una PEC allaper procedere ad un reale, leale e corretto confronto nel rispetto pieno dell' ordinanza del ... La convocazione delpresso il Ministero dello ...Sindacati e azienda convocati il 7 Ottobre. Ottobre si apre con un incontro a Campi Bisenzio richiesto dall'azienda.E’ stato fissato per giovedì 7 ottobre, al Mise, l’atteso nuovo incontro sulla Gkn di Campi Bisenzio. Al tavolo, convocato dalla viceministra Alessandra Todde, sono stati chiamati l’azienda, i sindaca ...