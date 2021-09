Giuseppe Zeno shock: «Hanno cercato di vendere un video delle mie figlie», ecco i fatti (Di giovedì 30 settembre 2021) Giuseppe Zeno si è lasciato andare a un duro sfogo; l’attore sposato con la collega siciliana Margareth Madè e padre di due bambine ha di recente parlato di quello che è successo alle sue figlie, Beatrice e Angelica. Leggi anche: Alberto Angela furioso contro un paparazzo, interviene la Polizia (FOTO) Giuseppe Zeno parla delle sue... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 settembre 2021)si è lasciato andare a un duro sfogo; l’attore sposato con la collega siciliana Margareth Madè e padre di due bambine ha di recente parlato di quello che è successo alle sue, Beatrice e Angelica. Leggi anche: Alberto Angela furioso contro un paparazzo, interviene la Polizia (FOTO)parlasue...

Advertising

romanticdream22 : RT @robynspower: Giuseppe Zeno pronto per il sequel de 'La casa di carta' nei panni del Professore #lucedeituoiocchi - ChiccoPignataro : RT @AlbertoFuschi: #LuceDeiTuoiOcchi buona anche la seconda: serata vinta con 2,9 milioni di telespettatori e il 15,5% Anna Valle e Giusepp… - AlbertoFuschi : #LuceDeiTuoiOcchi buona anche la seconda: serata vinta con 2,9 milioni di telespettatori e il 15,5% Anna Valle e Gi… - GmFabrizio : RT @CIAfra73: Fiction Club · #LuceDeiTuoiOcchi, seconda puntata. Con Anna Valle e Giuseppe Zeno, in onda in prima visione assolu... https:/… - GmFabrizio : RT @ToniaPeluso: Tutte le strade portano ad Anita ma il mio sesto senso continua a dire che la figlia di Emma sia Miranda perché dai vuoi m… -