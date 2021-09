Giuntoli sul rinnovo di Insigne: “C’è un clima disteso, siamo fiduciosi” (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della gara con lo Spartak Mosca, rispondendo così alla domanda sull’incontro odierno tra De Laurentiis e l’agente di Lorenzo Insigne: “Noi in questo momento stiamo parlando con il suo procuratore, c’è un clima molto disteso e siamo fiduciosi, ma anche concentrati sul campo. Pensiamo a fare il bene del Napoli, poi in futuro vedremo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della gara con lo Spartak Mosca, rispondendo così alla domanda sull’incontro odierno tra De Laurentiis e l’agente di Lorenzo: “Noi in questo momento stiamo parlando con il suo procuratore, c’è unmolto, ma anche concentrati sul campo. Pena fare il bene del Napoli, poi in futuro vedremo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

