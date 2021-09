Giuntoli: “Riscatto a gennaio di Anguissa? Non ha senso. Abbiamo il diritto a giugno” (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato così di Anguissa a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro lo Spartak Mosca: Pensate al Riscatto di Anguissa?“Non serve pensarci ora, Abbiamo il diritto fissato a giugno. È assurdo pensare di mettere soldi a gennaio se possiamo farlo a giugno”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano, ds del Napoli, ha parlato così dia Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro lo Spartak Mosca: Pensate aldi?“Non serve pensarci ora,ilfissato a. È assurdo pensare di mettere soldi ase possiamo farlo a”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TotoAzzurro : @Napoli_Report @Gazzetta_it #Giuntoli a @SkySport: “Riscatto anticipato di #Anguissa? Ma non serve, noi abbiamo il… - TotoAzzurro : @napolitown #Giuntoli a @SkySport: “Riscatto anticipato di #Anguissa? Ma non serve, noi abbiamo il riscatto a giugn… - LeBombeDiVlad : ??? #Napoli, le parole del DS #Giuntoli sul rinnovo di #Insigne ed il riscatto di #Anguissa ?? ????? #LBDV… - sscalcionapoli1 : Giuntoli a Sky: “Rinnovo Insigne? Clima disteso, siamo fiduciosi. Non anticiperemo il riscatto di Anguissa”… - MondoNapoli : Giuntoli: 'Rinnovo Insigne? C'è clima disteso. Riscatto di Anguissa? Vi spiego' - -