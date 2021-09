Giuntoli | «Rinnovo Insigne? Lavoriamo con fiducia Su Petagna titolare… »

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spartak Mosca Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spartak Mosca.TITOLARE – «Sicuramente Spalletti ha voluto dare un po di recupero a Victor e ad Anguissa e dare minutaggio a chi ha giocato meno». FIORENTINA – «Partita molto difficile, complicata, come tante altre. Stanno facendo bene, hanno un allenatore bravo e sarà una gara difficile. Spalletti non mi ha detto nulla, le scelte di oggi non sono legate a domenica. Credo abbia bisogno di un coinvolgimento anche degli altri».– «Noi in questo momento stiamo parlando con l’agente. C’è un clima molto disteso e siamo fiduciosi ma allo stesso ...