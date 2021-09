Giro dell’Emilia 2021: il percorso ai raggi X. Novità Monte Luminasio prima del tradizionale arrivo sul San Luca (Di giovedì 30 settembre 2021) Sabato 2 ottobre si terrà la 104esima edizione del Giro dell’Emilia, una delle corse più spettacolari e più amate del panorama delle gare italiane. Il percorso quest’anno prevede 195,3 km durissimi da Casalecchio di Reno al classico arrivo sul San Luca. La startlist è quella delle grandi occasioni e il tracciato disegnato dagli organizzatori offre molte occasioni di creare spettacolo, per una corsa che, con ogni probabilità, si deciderà solo sul circuito finale. Dopo i primi 30 km sostanzialmente di pianura, il gruppo affronterà la prima salita fino a Ca’ Bortolani, per poi continuare a salire fino al GPM di Passo Brasa. Un totale di quasi 40 chilometri di salita prima di buttarsi in picchiata fino a Marzabotto, dove i corridori inizieranno la scalata al ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Sabato 2 ottobre si terrà la 104esima edizione del, una delle corse più spettacolari e più amate del panorama delle gare italiane. Ilquest’anno prevede 195,3 km durissimi da Casalecchio di Reno al classicosul San. La startlist è quella delle grandi occasioni e il tracciato disegnato dagli organizzatori offre molte occasioni di creare spettacolo, per una corsa che, con ogni probabilità, si deciderà solo sul circuito finale. Dopo i primi 30 km sostanzialmente di pianura, il gruppo affronterà lasalita fino a Ca’ Bortolani, per poi continuare a salire fino al GPM di Passo Brasa. Un totale di quasi 40 chilometri di salitadi buttarsi in picchiata fino a Marzabotto, dove i corridori inizieranno la scalata al ...

