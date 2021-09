Giovanni Vernia | la “risata vincente on air” premiata da 670mila ascoltatori

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 settembre 2021), showman tra i più conosciuti in Italia per la sua brillante e intelligente ironia, conquista un altro grande successo e stavolta in radio Non una sorpresa, ma una certezza:, showman tra i più conosciuti in Italia per la sua brillante e intelligente ironia, conquista un altro grande successo e stavolta in radio, registrando dati record di ascolto con il suo programma I Peggio più Peggio di RDS, in onda su RDS dal lunedì al sabato, dalle ore 14 alle 15, e condotto insieme alla sua “partner in crime” Petra Loreggian. A rilevarlo è Radio TER (TotaleRadio), con la pubblicazione dell’ultima classifica dei dati radio. Spicca il trend in crescita del numero disintonizzati su RDS nella fascia oraria in cui è in onda ...