Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. La Borsa diha annullato i rialzi della mattinata nell’ultima seduta del terzo trimestre. Per quanto riguarda i dati macro, a settembre l’inflazione annua è salita del 2,6% (leggermente più delle attese), mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile ad agosto (ci si aspettava un leggero calo). L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.724,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,23%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%. Nello scenario borsistico europeo ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata cauta

Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,18%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,27%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,05%