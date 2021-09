Ginestra degli Schiavoni | 33enne del Napoletano denunciato per truffa

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà undel, già noto alle Forze dell’Ordine, per. I militari avevano avviato le indagini nel marzo scorso a seguito della denuncia di un cittadino locale, accertando che il malintenzionato era riuscito a carpire i dati sensibili della carta di credito del denunciante, utilizzandoli per effettuare dei pagamenti di circa mille euro per scommesse su un noto sito internet. Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento raccomanda massima prudenza nell’effettuare contrattazioni on-line di ogni tipo e di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto al numero di pronto intervento “112” o alle Stazioni presenti sul ...

