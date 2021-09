Gimbe | Con Green Pass volano i tamponi rapidi Ancora 8 | 3 mln di italiani senza prima dose

(Di giovedì 30 settembre 2021) Fin dal 6 agosto l’impatto dell’estensione delè molto evidente sui, la cui media mobile a 7 giorni è aumentata in un mese del 57,7%ando da 113mila (6 agosto) a 178mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi.Sui nuovi vaccinati l’effettomodesto: dopo un lieve rialzo dopo il 6 agosto, le prime dosi giornaliere sono crollate sino al minimo del 17 settembre (media mobile 66,7 mila), registrando poi una timida risalita e stabilizzandosi intorno a quota 84mila”. Lo evidenzia il report della Fondazionesul monitoraggio della settimana 22-28 settembre rispetto alla precedente. “La progressiva estensione del- spiega Nino Cartabellotta, ...

Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazioneche oggi pubblica il monitoraggio sulla ... gli isolati a casa (94.995 vs 105.060), i ricoveratisintomi (3.418 vs 3.937) e le terapie ...... stando al consueto report diffuso dalla Fondazione. Il monitoraggio della settimana dal 22 ... iniziano ad intravedersi i risultati della campagna vaccinale,oltre il 71% della popolazione ...Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 22-28 settembre, conferma tutti i numeri in calo. Sul fronte della campagna vaccinale in lieve aumento le somministrazioni (+4,1%) e crescono i ...L’estensione del Green pass ha portato a un boom di tamponi antigenici, mentre non c’è per il momento alcuna impennata di vaccinati. La Fondazione Gimbe fotografa il primo effetto dei decreti che hann ...