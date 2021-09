Giappone, vendite al dettaglio giù nel mese di agosto (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Frenano i consumi in Giappone ad agosto. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), le vendite sono scese del 3,2% su base annuale dopo il +2,4% di luglio, facendo peggio del consensus (-1%). Su base mensile le vendite sono calate del 4,1%, dopo il +1% registrato il mese precedente. Quanto alle vendite all’ingrosso, riportano un +11,2% su anno ed un -0,7% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 6,8% tendenziale e un calo dello 0,6% congiunturale. Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Frenano i consumi inad. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), lesono scese del 3,2% su base annuale dopo il +2,4% di luglio, facendo peggio del consensus (-1%). Su base mensile lesono calate del 4,1%, dopo il +1% registrato ilprecedente. Quanto alleall’ingrosso, riportano un +11,2% su anno ed un -0,7% su. Letotali hanno evidenziato così un incremento del 6,8% tendenziale e un calo dello 0,6% congiunturale.

