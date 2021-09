Giancarlo Magalli debuta in una fiction | dove vedremo il conduttore

Leggi su leggilo

(Di giovedì 30 settembre 2021)è pronto a fare il debutto in un’amatissimaitaliana: eccoe in che ruoloilRai. Per la gioia di molti (ma probabilmente non di Adriana Volpe) prestorecitare in un’amatissimaitaliana. Ilè da tantissimi anni un volto noto della nostra tv, lavorando non L'articolo proviene da Leggilo.org.