Giallo sulle parole di Berlusconi. Lo staff: “Non ha rilasciato l’intervista alla Stampa”, Giannini: “Ho le prove” (Di giovedì 30 settembre 2021) Botta e risposta tra Massimo Giannini e lo staff di Silvio Berlusconi sull’intervista al leader di Forza Italia pubblicata oggi sulla Stampa. Mentre le parole dell’ex premier rimbalzano su tutti i giornali, soprattutto quelle contro gli alleati di centrodestra – “Meloni o Salvini premier? Non scherziamo” – dallo staff del Cav arriva la smentita. E a stretto giro la controsmentita del direttore della Stampa. Lo staff del leader di FI: “Berlusconi non ha mai rilasciato alcuna intervista alla Stampa“ In una nota lo staff di Berlusconi lancia un’accusa pesante contro il quotidiano torinese e il direttore, che firma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Botta e risposta tra Massimoe lodi Silviosulal leader di Forza Italia pubblicata oggi sulla. Mentre ledell’ex premier rimbalzano su tutti i giornali, soprattutto quelle contro gli alleati di centrodestra – “Meloni o Salvini premier? Non scherziamo” – dallodel Cav arriva la smentita. E a stretto giro la controsmentita del direttore della. Lodel leader di FI: “non ha maialcuna intervista“ In una nota lodilancia un’accusa pesante contro il quotidiano torinese e il direttore, che firma ...

