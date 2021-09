Ghostwire Tokyo ed il dopo | Tango Gameworks già al lavoro su un nuovo gioco

(Di giovedì 30 settembre 2021)deve ancora uscire, ma Shinji Mikami, director dello studio, ha svelato che il team è già alsu un. La rivelazione arriva durante ilGame Show in cui Mikami è protagonista assieme a Phil Spencer, il boss di Xbox. Nel video, Mikami afferma che John Johanas è alla guida del prossimo progetto dello studio. Sfortunatamente Mikami non ha svelato altri dettagli sulla natura di questo progetto, anche se possiamo immaginare che si tratterà di unpensato esclusivamente per le console Xbox dato cheappartiene alla famiglia Zenimax, società che è stata acquisita lo scorso anno da Microsoft. Leggi altro...

