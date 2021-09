GFVIP, SIGNORINI CALA L’ASSO: IL CASO DELLE PRINCIPESSE VERE O FALSE AL CENTRO DELLA PUNTATA (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella sfida del venerdì tra Tale e Quale Show e GF Vip non c’è stata finora partita. Lo scoop del settimanale Oggi potrebbe però rivitalizzare il programma di SIGNORINI. La vicenda che coinvolge il padre DELLE PRINCIPESSE Clarissa, Jessica e Lucrezia, eredi dell’ultimo imperatore di Etiopia, diventa un’intricata storia giudiziaria e dinastica e va oltre il reality di Canale 5. Secondo il reportage, il padre è stato arrestato in Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove sarà trattenuto almeno tre mesi nel carcere di Lugano. Le accuse? Truffa da 10 milioni di franchi e falsificazione di documenti. Nessun erede dell’ultimo imperatore di Etiopia, bensì il figlio del giardiniere di corte. Cosa succederà ora? Mentre fuori dalla Casa la storia famigliare dei Selassié è al CENTRO del dibattito ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella sfida del venerdì tra Tale e Quale Show e GF Vip non c’è stata finora partita. Lo scoop del settimanale Oggi potrebbe però rivitalizzare il programma di. La vicenda che coinvolge il padreClarissa, Jessica e Lucrezia, eredi dell’ultimo imperatore di Etiopia, diventa un’intricata storia giudiziaria e dinastica e va oltre il reality di Canale 5. Secondo il reportage, il padre è stato arrestato in Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove sarà trattenuto almeno tre mesi nel carcere di Lugano. Le accuse? Truffa da 10 milioni di franchi e falsificazione di documenti. Nessun erede dell’ultimo imperatore di Etiopia, bensì il figlio del giardiniere di corte. Cosa succederà ora? Mentre fuori dalla Casa la storia famigliare dei Selassié è aldel dibattito ...

Advertising

MacoPorcaro : Io lo sapevo che il discorso di Signorini avrebbe fatto un sacco di danni! E infatti #belli e #soleil so sono attaccati a quello! #gfvip - Mariquita_la1a : Ma davvero credono verrà crocifissa Soleil per avere detto la parola SCIMMIA dopo che Signorini ha detto e ridetto… - Clifford_Italy : Già mi immagino Signorini domani che dice 'Però Soleil scusati per il termine che hai utilizzato che é abbastanza pesante' ?????????????????? #gfvip - cescopaone : Chissà se Signorini verrà a sapere che Soleil ha detto che è un’incapace nel condurre. Sto adorando ????? #GFvip - bubinoblog : GFVIP, SIGNORINI CALA L'ASSO: IL CASO DELLE PRINCIPESSE VERE O FALSE AL CENTRO DELLA PUNTATA -