GF Vip | ‘scimmie’ Soleil rischia la squalifica? Cosa è successo stanotte con Ainett e Samy Youssef

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip va in scena una discussione piuttosto accesa tra Alex Belli,Stephens e, nella quale è entrata a gamba tesa ancheSorge, facendo però uno scivolone e dando addirittura delle “scimmie” ai coinquilini. Maavrà mai combinato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? LEGGI ANCHE:– ‘La situazione è brutta e vienita’,nella notte. La frase diadha sconvolto la casa Al GF Vip,Sorge va ad infilarsi in una discussione tra Alex Belli,, pronunciando delle parole che hanno subito fatto discutere tutti: “Scimmie”. Photo Credits: per gentile concessione ...