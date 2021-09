GF Vip | lite nella casa | Soleil accusata di razzismo

(Di giovedì 30 settembre 2021) Prima grandeall’interno delladel Grande Fratello Vip. Tutto è partito da uno scontro tra Alex Belli e Samy che poi ha coinvolto anche Ainett e. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è statada Raffaella Fico di aver pronunciato una frase razzista nel bel mezzo della discussione. Al Grande Fratello Vip è andata in scena la prima grandedi questa edizione. Tutto ha avuto inizio da uno scontro che ha visto protagonisti l’attore Alex Belli e il modello Samy. Nel momento in cui è stata data ai ragazzi la possibilità di parlare con Aldo Montano, chiusoLove Boat per completare la quarantena, Alex avrebbe imposto il silenzio ai suoi compagni, in particolare a Samy, che non l’ha presa molto bene. I toni si sono alzati e Ainett è intervenuta per ...

Advertising

Diregiovani : Serata di fuoco al #GFVip. Dopo lo scontro tra Alex Belli e Samy, la lite coinvolge anche Ainett, Raffaella e Solei… - Lady26975507 : RT @IsaeChia: #Gf #Vip 6, una frase di Soleil Sorge fa scoppiare l’accusa di razzismo: Raffaella Fico su tutte le furie. Durante la lite s… - IsaeChia : #Gf #Vip 6, una frase di Soleil Sorge fa scoppiare l’accusa di razzismo: Raffaella Fico su tutte le furie. Durante… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, scoppia la lite tra Soleil e Samy: Gianmaria viene tirato in ballo e scoppia la tensione in Casa (VIDEO)… - infoitcultura : Gf Vip 6, scoppia una super lite tra Alex Belli e Samy Youssef -

Ultime Notizie dalla rete : Vip lite

Lunedì sera è andata in onda un'altra puntata del Gf, ovviamente non sono mancati i colpi di ... ovvero Manuel e Lulù, ma non solo a far discutere sul web è stata anche latra Soleil e il suo ...Sempre al GFAdriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti: la Volpe accusa la collega di ... É successo il finimondo a Uomini e Donne, ma lanon andrà in onda: sembra che al centro della ...Il noto volto Luca Onestini, sta partecipando a una sorta di Grande Fratello Vip, ma con sfondo diverso. In queste ore si è consumata una lite, arrivando anche alle mani, provocando una squalifica ine ...Dopo lo scontro avvenuto nella casa del GF Vip, Clarissa e Ainett hanno attaccato Sonia Bruganelli: 'Soleil si sente Dio sceso in terra' ...