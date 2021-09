Gf Vip | il grave gesto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie Fan furiosi | ' Questo è grave'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Come riportato da Leggo, il nuotatore aveva già rifiutato l'abbraccio della principessa etiope per non sporcare la sua camicia di trucco. Ilaveva diviso i fan, tra chi l'ha criticato e chi ha ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Raffaella Fico contro Soleil Sorge: 'È grave quello che ha detto' (VIDEO) - BeraBera_ : 'Se vi hanno chiamate scimmie è grave è un'offesa razzista. C'è gente che è andata nei guai per meno' Raffaella che… - zazoomblog : Gf Vip sorelle Selassié: quello che si è venuto a sapere è davvero molto grave - #sorelle #Selassié: #quello… - JCondorello : @gaiatortora @DAVIDPARENZO @GuidoCrosetto @lumorisi Siamo già diversi: la gogna social in questo caso si basa su fa… - irLemure : RT @stofregno: Con grave sforzo sono a guardare da 15 minuti il Grande Fratello Vip e sono assalito da una sensazione di nausea tipo presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip grave

ComingSoon.it

Immediati i commenti dei fan: ' Si è pulito dopo il bacio, è'. E ancora: ' Povera Lulù mollalo '. Ma c'è anche chi lo difende: ' Non ne può più... '. Storia al capolinea? Staremo a vedere.... quando gli altri concorrenti del Grande Fratellohanno cominciato a discutere dell'accaduto. ... Per me è, non puoi dire scimmietta. Guardate che è un'offesa razzista, bisogna prestare ...Gf Vip, l'affronto di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassie. Fan furiosi: «Questo è grave...». Negli ultimi giorni, la prima storia d'amore nata nella casa ...Neanche il tempo di sbollire la feroce litigata con Gianmaria Antinolfi, che per Soleil Sorge è già tempo di una nuova bufera. Stavolta è l'intera casa del Gf Vip ...