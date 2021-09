GF Vip 6, Soleil Sorge vuole abbandonare il gioco: il motivo (Di giovedì 30 settembre 2021) Soleil Sorge scoppia in lacrime nella casa del GF Vip 6. Il motivo lascia tutti senza parole: “Esco da questa casa” Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è apparsa forte e determinata. L’influencer in 18 giorni ha affrontato chiunque dimostrando di non temere alcun avversario. Ma qualcosa adesso è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)scoppia in lacrime nella casa del GF Vip 6. Illascia tutti senza parole: “Esco da questa casa” Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vipè apparsa forte e determinata. L’influencer in 18 giorni ha affrontato chiunque dimostrando di non temere alcun avversario. Ma qualcosa adesso è L'articolo proviene da Inews.it.

