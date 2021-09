Gf Vip 6, Soleil Sorge in lacrime per l’accusa di razzismo: “Sono mortificata, se vogliamo montare questo caso esco da questa casa” (Di giovedì 30 settembre 2021) Soleil Sorge nel pomeriggio è stata accusata da alcuni suoi compagni di avventura al Gf Vip di razzismo. In particolare, Sono state Raffaella Fico e Ainnet Stephens a sentirsi toccate dalla frase della Sorge “State facendo le scimmie“. A seguito delle accuse di razzismo mosse contro la gieffina, Manila Nazzaro e Jo Squillo hanno deciso di parlare con Soleil: Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui, Soleil. questa parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli. A questo punto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime è ha tuonato: “Se ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 settembre 2021)nel pomeriggio è stata accusata da alcuni suoi compagni di avventura al Gf Vip di. In particolare,state Raffaella Fico e Ainnet Stephens a sentirsi toccate dalla frase della“State facendo le scimmie“. A seguito delle accuse dimosse contro la gieffina, Manila Nazzaro e Jo Squillo hanno deciso di parlare con: Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui,parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli. Apunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata inè ha tuonato: “Se ...

Advertising

flwmind : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge in lacrime per l’accusa di razzismo: “Sono mortificata, se vogliamo montare questo caso esco da questa… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge in lacrime per l’accusa di razzismo: “Sono mortificata, se vogliamo montare questo caso esco… - AlbertoZacheo : Su twitter è in tendenza una certa Soleil. Chi è? È una concorrente del #GFvip (vip?). Bene, la suddetta sembra si… - xCandyKillerx : Tra l’altro quando sei al Grande Fratello VIP e fai il modello strapagato spiace dirlo ma l’ignoranza è una scelta… - Sabrina030116 : RT @Chiara17989841: Personally Soleil ha ragione dicendo l’ignoranza è una scelta.Lui è arrivato sul barcone a 15 anni ma ora fa il modell… -