GF Vip 6 | Ricciarelli furiosa | cosa succede?

(Di giovedì 30 settembre 2021) Katiasi sfoga con Miriana Trevisan e Alex Belli sulle condizioni igieniche della Casa del Grande Fratello Vip. Per la soprano in tanti non raccolgono nemmeno le cartacce che gettano a terra. Dopo le liti della notte appena trascorsa, Katiasi lascia andare ad alcune considerazioni generali sull'andamento della casa, che secondo la soprano sono tutt'altro che buone. Soprattutto per quanto riguarda il lato igienico.

Dopo la lite di ieri sera, nella Casa del Grande Fratello si sono (finalmente) rotti tutti gli equilibri. Una conversazione tra Katia e Alex Belli con protagonista Samy Youssef non è piaciuta all'attento pubblico dei social. Lo sfogo al Gf di Miriana Trevisan e Katia Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello è successo di tutto. Prima Alex Belli che ha litigato con Samy Youssef, poi Soleil Sorge... Katia Ricciarelli si sfoga con Miriana Trevisan e Alex Belli sulle condizioni igieniche della Casa del Grande Fratello Vip. Per la soprano in tanti non... A Striscia la notizia, su Canale 5, una delle protagoniste è Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In giardino fa per sedersi, e la soprano viene fregata dalla p...