GF Vip 2021, Soleil si scava la fossa con termini a sfondo razzista e discriminatori (contro Samy e Ainett): «Sembrate delle scimmie» (Di giovedì 30 settembre 2021) Soleil Questa volta Soleil si è scavata la fossa. Non bastassero i modi da “altezza reale”, la concorrente italo-americana è al centro della discussione nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 per aver usato termini di assoluto disprezzo e a sfondo razzista. Tutto è iniziato ieri quando nel caos della lite tra Belli-Samy e Ainett è intervenuta dicendo: “Cosa c’è da urlare? Sembrate delle scimmie!“. Ainett non si è fatta cogliere impreparata: “Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare alla gente. (…) Non mi fare la morale perché se c’è una che parla sopra gli altri sei tu. Non mi fare la morale, mia ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 settembre 2021)Questa voltasi èta la. Non bastassero i modi da “altezza reale”, la concorrente italo-americana è al centro della discussione nella Casa del Grande Fratello Vipper aver usatodi assoluto disprezzo e a. Tutto è iniziato ieri quando nel caos della lite tra Belli-è intervenuta dicendo: “Cosa c’è da urlare?!“.non si è fatta cogliere impreparata: “Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare alla gente. (…) Non mi fare la morale perché se c’è una che parla sopra gli altri sei tu. Non mi fare la morale, mia ...

