GF Vip 2021, Alex Belli si trasforma: su tutte le furie contro Samy (che aveva difeso Casalino). Ainett lo asfalta, Ricciarelli: «C’è prepotenza» (Di giovedì 30 settembre 2021) Samy (US Endemol Shine) Mercoledì sera movimentato nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Uno scontro tra Alex Belli e Samy Youssef ha innescato, infatti, un litigio a catena che ha coinvolto anche Ainett Stephens e Soleil Sorge destabilizzando gli equilibri nella casa di Cinecittà. GFVip 2021: Samy vs Alex Il litigio ha preso il via quando, dalla love boat, Aldo Montano si è messo in contatto via voce con i coinquilini. Andrea Casalino arriva a salutarlo ma Alex – che stava parlando con Montano – gli ha sgarbatamente intimato di stare zitto provocando la reazione di Samy in difesa del coinquilino (“fallo parlare” ha detto). Col desiderio di chiarire le cose, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 settembre 2021)(US Endemol Shine) Mercoledì sera movimentato nella casa del Grande Fratello Vip. Uno straYoussef ha innescato, infatti, un litigio a catena che ha coinvolto ancheStephens e Soleil Sorge destabilizzando gli equilibri nella casa di Cinecittà. GFVipvsIl litigio ha preso il via quando, dalla love boat, Aldo Montano si è messo in contatto via voce con i coinquilini. Andreaarriva a salutarlo ma– che stava parlando con Montano – gli ha sgarbatamente intimato di stare zitto provocando la reazione diin difesa del coinquilino (“fallo parlare” ha detto). Col desiderio di chiarire le cose, ...

