Germania, l’ex segretaria di un campo nazista in fuga a 96 anni per evitare il processo: “Ha favorito l’omicidio di 11mila prigionieri” (Di giovedì 30 settembre 2021) Doveva affrontare il processo che la vede accusata di favoreggiamento nello sterminio di 11mila persone. Lei però si è data alla fuga ed è ora ricercata dalle forze dell’ordine. È accaduto in Germania, dove Irmgard Furchner, una donna di 96 anni impiegata per due anni nel campo di concentramento nazista di Stutthof, vicino a Gdansk, non si è presentata nell’aula del tribunale tedesco che avrebbe dovuto giudicarla. Una circostanza che ha subito allertato le autorità facendo scattare nei suoi confronti un mandato di arresto. Si tratta di una delle prime donne implicate in crimini dell’era nazista a essere perseguita da decenni. L’anziana era stata dattilografa e segretaria nel comando del lager in periferia di Danzica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Doveva affrontare ilche la vede accusata di favoreggiamento nello sterminio dipersone. Lei però si è data allaed è ora ricercata dalle forze dell’ordine. È accaduto in, dove Irmgard Furchner, una donna di 96impiegata per dueneldi concentramentodi Stutthof, vicino a Gdansk, non si è presentata nell’aula del tribunale tedesco che avrebbe dovuto giudicarla. Una circostanza che ha subito allertato le autorità facendo scattare nei suoi confronti un mandato di arresto. Si tratta di una delle prime donne implicate in crimini dell’eraa essere perseguita da decenni. L’anziana era stata dattilografa enel comando del lager in periferia di Danzica ...

Advertising

bafius11 : Reinhard Falkenberg, nazista al servizio di Pinochet, viveva tranquillo nella sua 'democratica' #Germania. Venuto i… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Germania: in fuga una ex segretaria nazista 96enne: (ANSA) - BERLINO, 30 SET - In Germania è in fu… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Germania, l'ex segretaria di un campo nazista in fuga a 96 anni per sfuggire al processo - IlBabs : RT @repubblica: Germania, l'ex segretaria di un campo nazista in fuga a 96 anni per sfuggire al processo - AntonioFantastk : RT @repubblica: Germania, l'ex segretaria di un campo nazista in fuga a 96 anni per sfuggire al processo -