Germania | disoccupazione ferma al 5 | 5% poco sopra attese

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Stabile laina settembre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso didestagionalizzato è fermo al 5,5% e si confronta con il 5,4% atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stata una diminuzione di 30 mila disoccupati dopo il calo di 53 mila rilevato ad agosto e contro una flessione di 33 mila unità stimata dagli analisti. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) scende a 2,465 milioni dai 2,578 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,508 milioni da 2,538 milioni precedenti.

