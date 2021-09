Genova, viaggio nel tempo dentro al rifugio antiaereo di piazza Palermo (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo 25 anni i tecnici del Centro Studi Sotterranei sono tornati a esplorare la galleria che arriva sino a via Nizza Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo 25 anni i tecnici del Centro Studi Sotterranei sono tornati a esplorare la galleria che arriva sino a via Nizza

PisaCinzia : RT @FrancescoMFalli: Quando sei in viaggio, ed un amico ti manda una foto del #golfodeipoeti. Grazie caro Massimo! @portoveneregov @RegLigu… - genovanewsgaia : Milo Manara ospite a Genova il 1° ottobre in occasione della mostra 'Milo Manara. Un viaggio nel desiderio' - rep_genova : Visita guidata da Milo Manara alla mostra 'Un viaggio nel desiderio' [aggiornamento delle 17:24] - FrancescoMFalli : Quando sei in viaggio, ed un amico ti manda una foto del #golfodeipoeti. Grazie caro Massimo! @portoveneregov… - news_bologna : Mostre: viaggio famiglia Bergoglio da Genova a Buenos Aires -

Ultime Notizie dalla rete : Genova viaggio Mostre: viaggio famiglia Bergoglio da Genova a Buenos Aires PARMA - Approda dal 2 ottobre ad Albareto (Parma) la mostra 'Dagli Appennini alle Ande - Il viaggio della famiglia Bergoglio da Genova a Buenos Aires e altre storie di emigrazione dall'Alta Valle del Taro', curata dal giornalista di Repubblica Massimo Minella. L'esposizione, costituita da ...

Il dossier sulle spese di Minenna : spunta un esposto Un solo viaggio Roma - Milano è costato anche 122 euro. E non solo. Il 13 settembre, per una notte trascorsa a Genova da Bosco, è stata sborsata dall'Agenzia la cifra di 315 euro per una camera suite,...

Genova, viaggio nel tempo dentro al rifugio antiaereo di piazza Palermo Il Secolo XIX Sori: il 15 ottobre inizia la settima stagione teatrale Ci sono barche leggere che a vela coprono le rotte dei transatlantici. Così è Soriteatro, che anche quest’anno ospita artisti abituati a platee ben più ampie di quella del Teatro Comunale di Sori, in ...

Giancarlo Rizzoglio presenta La stella negata al grande Genoa Genova - Giancarlo Rizzoglio , martedì 12 ottobre 2021 alla Libreria Feltrinelli di Genova (dalle ore 18), presenta il libro La stella negata al grande Genoa (nuova edizione con Dvd). Per partecipare ...

