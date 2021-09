GdS – Inter, oggi il CdA confermerà perdite da 200 milioni: passaggio del girone Champions quasi obbligatorio (Di giovedì 30 settembre 2021) oggi CdA dell’Inter certificherà perdite per 200 milioni Giornata importante in casa Inter. I dirigenti del club nerazzurro saranno impegnati in un CdA che avrà il compito tra gli altri di certificare le perdite di oltre 200 milioni in bilancio. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui una grossa mano per alleviare i problemi economici arriverebbe dall’eventuale passaggio di turno in Champions League. “Nella peggiore delle ipotesi, da questa campagna europea l’Inter tirerà su 45 milioni circa: è la somma della quota di partecipazione, dei denari derivanti dal ranking storico e dalle due fette di market pool, una relativa al piazzamento nell’ultimo campionato e una legata ai risultati ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)CdA dell’certificheràper 200Giornata importante in casa. I dirigenti del club nerazzurro saranno impegnati in un CdA che avrà il compito tra gli altri di certificare ledi oltre 200in bilancio. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui una grossa mano per alleviare i problemi economici arriverebbe dall’eventualedi turno inLeague. “Nella peggiore delle ipotesi, da questa campagna europea l’tirerà su 45circa: è la somma della quota di partecipazione, dei denari derivanti dal ranking storico e dalle due fette di market pool, una relativa al piazzamento nell’ultimo campionato e una legata ai risultati ...

