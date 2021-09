Gabigol | Diego | Felipe Melo e gli altri Quanti ex ' italiani' bidoni compresi in finale di Libertadores

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono lontani i tempi in cui lafaceva da trampolino di lancio per le stelle sudamericane del futuro. A giocarsi la 62esima edizione del torneo più prestigioso del Sudamerica saranno al ...

Advertising

ETGazzetta : Gabigol, Diego, Felipe Melo e gli altri: in finale di Libertadores nomi cult della serie A - woddebs : BH27 e Gabigol >>>>>>> diego costa e hulk -

Ultime Notizie dalla rete : Gabigol Diego

La Gazzetta dello Sport

Sono lontani i tempi in cui la Libertadores faceva da trampolino di lancio per le stelle sudamericane del futuro. A giocarsi la 62esima edizione del torneo più prestigioso del Sudamerica saranno al ...... in una gara divertente e ricca di occasioni da ambo le parti e continui capovolgimenti di fronte, con i carioca, che già privi di, Bruno Henrique,e Rodrigo Caio, hanno perso anche il ...A mettere più di un piede in finale è stato quindi il Flamengo che ha battuto agevolmente il Barcelona con il punteggio di 2-0. A Rio de Janeiro i rossoneri di Renato Gaucho risolvono la pratica ecuad ...