Gabbie vuote al canile di Montalto di Castro

Montalto – "Tempo fa, fece notizia un canile degli Usa dove tutti gli ospiti erano stati adottati! Il sogno di ogni animalista e di tutti coloro che hanno a cuore gli animali" – a parlare è l'Associazione Animalista per Randagi di Montalto. "Ma anche in Italia abbiamo qualche esempio di canili virtuosi, ad esempio, a Montalto di Castro dove da tanti anni l'Associazione Animalista per Randagi, gestisceegregiamente il canile comunale, ed è oramai il punto di riferimentosul territorio per chi trova cani e gatti abbandonati e in difficoltà. E' giusto valorizzare, anche solo divulgandolo, l'operato di questo gruppo di donne che, giorno dopo giorno, con caparbietà hanno reso il canile di Montalto di Castro, uno dei migliori della ...

