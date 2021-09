Furbetti del cartellino a Sanremo, 15 condanne nel processo con rito ordinario. In abbreviato tutti assolti (anche il “vigile in mutande”) (Di giovedì 30 settembre 2021) Quindici condanne per truffa ai danni dello Stato e violazione della legge sul pubblico impiego nel processo con rito ordinario a carico dei cosiddetti “Furbetti del cartellino” del comune di Sanremo, accusati di assenza senza giustificazione durante l’orario di lavoro. Tra i 16 imputati, il tribunale di Imperia in composizione monocratica (giudice Francesca Minieri) ne ha assolta soltanto una, Rita Torre, per la particolare tenuità del fatto che le veniva contestato. Le pene inflitte vanno dagli otto mesi ai 3 anni e 7 mesi di carcere. A gennaio 2020, invece, dieci imputati che avevano scelto il rito abbreviato erano stati tutti assolti “perché il fatto non sussiste”: tra loro Alberto Muraglia, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Quindiciper truffa ai danni dello Stato e violazione della legge sul pubblico impiego nelcona carico dei cosiddetti “del” del comune di, accusati di assenza senza giustificazione durante l’orario di lavoro. Tra i 16 imputati, il tribunale di Imperia in composizione monocratica (giudice Francesca Minieri) ne ha assolta soltanto una, Rita Torre, per la particolare tenuità del fatto che le veniva contestato. Le pene inflitte vanno dagli otto mesi ai 3 anni e 7 mesi di carcere. A gennaio 2020, invece, dieci imputati che avevano scelto ilerano stati“perché il fatto non sussiste”: tra loro Alberto Muraglia, il ...

