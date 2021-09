Fuori oggi 30 settembre la clip del nuovo singolo di Fedez “Meglio del cinema” (Di giovedì 30 settembre 2021) Coppie che si baciano, nuvole, macarons e Il Masseo: tutti i dettagli del video di “Meglio del cinema”, l’inno all’amore, ultimo singolo di Fedez Dopo aver mostrato un’anteprima con i suoi spoiler quotidiani, Fedez pubblica su YouTube il video del suo nuovo singolo. oggi 30 settembre esce il video ufficiale di “Meglio del cinema”, il nuovo singolo di Fedez, uscito dal 24 settembre su tutte le piattaforme e in radio. Il video è diretto da Daniele Bagolin, nel quale il cantante è circondato da coppie che esprimono il loro amore in maniera bizarra, in una giornata che sembra essere nuvolosa solo per Fedez, che è ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Coppie che si baciano, nuvole, macarons e Il Masseo: tutti i dettagli del video di “del”, l’inno all’amore, ultimodiDopo aver mostrato un’anteprima con i suoi spoiler quotidiani,pubblica su YouTube il video del suo30esce il video ufficiale di “del”, ildi, uscito dal 24su tutte le piattaforme e in radio. Il video è diretto da Daniele Bagolin, nel quale il cantante è circondato da coppie che esprimono il loro amore in maniera bizarra, in una giornata che sembra essere nuvolosa solo per, che è ...

Advertising

VIRGINRINGO : Today in 1955.. Oggi moriva il grande #JamesDean e lo ricorderemo a @RevolverShow su @VirginRadioIT poi spazio a… - Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: Vorrei che oggi tutti noi condividessimo una prospettiva di sviluppo a beneficio dei pi… - WARNERMUSICIT : Le voci di @Benji_Mascolo e #BellaThorne insieme per la prima volta in una canzone piena di magia! ? 'Up In Flames'… - nonsiapplica : oggi io completamente fuori dal mondo prontooooo mi spiegate cosa sta succedendoooo - 10emme10 : RT @GFI65: praticamente oggi viene chiaramente fuori quello che ho scritto per due anni, la verità è una sola che per vincere uno scudetto… -