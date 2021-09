'Fue mejor': arriva la nuova versione del brano della cantautrice americana Kali Uchis (Di giovedì 30 settembre 2021) La vincitrice del Grammy Award Kali Uchis pubblica oggi una nuova versione del suo singolo 'fue mejor' in collaborazione con SZA. Il nuovo singolo arriva accompagnato da uno strabiliante videoclip ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) La vincitrice del Grammy Awardpubblica oggi unadel suo singolo 'fue' in collaborazione con SZA. Il nuovo singoloaccompagnato da uno strabiliante videoclip ...

kuiimx : @Lesnii_ JAJSJSJSJSJSJSJSJJS fue lo mejor - senselessnic : comunque fue mejor con o senza sza rimane x me una canzone di una portata enorme mi dà delle sensazioni troppo fort… - LMJ_Ita : Fan: “Ascolterai Fue Mejor di Kali Uchis con SZA? Perché io l’ho ascoltata ed è fantastica. Inoltre non vedo l'ora… - jxcopo : c’è voluto che cantasse in spagnolo per farmi capire anche solo una parola di quello che dice stream fue mejor remi… - 91ONLYTHEBRAV3 : ma quanto è bello il remix di fue mejor con @sza cioè poesia -

Ultime Notizie dalla rete : Fue mejor 'Fue mejor': arriva la nuova versione del brano della cantautrice americana Kali Uchis La vincitrice del Grammy Award Kali Uchis pubblica oggi una nuova versione del suo singolo 'fue mejor' in collaborazione con SZA. Il nuovo singolo arriva accompagnato da uno strabiliante videoclip diretto da Daniel Sannwald. 'Si tratta di un pezzo latin dal sapore R&B con SZA che canta in ...

