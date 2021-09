Frau Knam apre la sua pasticceria accanto al «re»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ora il «re del cioccolato» Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion hanno una pasticceria ciascuno, e sono una di fronte all’altra: Frau Knam, come tutti abbiamo imparato a conoscerla seguendo il suo account Instagram (@FrauKnam) con cui ci guida alla scoperta di ricette semplici per dolci da maestro, il 2 ottobre apre un locale tutto suo, proprio a un soffio da quello del marito, in via Anfossi 19, a Milano.

Questione di feeling, di incastri e di 'dolce' metà., nome d'arte di Alessandra Mion, moglie dello chef Ernst, dal 2 ottobre apre il suo primo negozio. In via Anfossi, di fronte alla 'fabbrica' del re indiscusso del cioccolato. 'Un sogno ...Alessandra Mion , per tutti, non è mai stata una con "le mani in pasta".Giorni speciali per Ernst Knam che nella sua pagina Instagram ha scritto una bellissima dedica d’amore solo per lei… la donna ...Questione di feeling, di incastri e di “dolce” metà. Frau Knam, nome d’arte di Alessandra Mion, moglie dello chef Ernst Knam, dal 2 ottobre apre il suo primo negozio. In ...