Francia | Sarkozy un anno di carcere senza condizionale

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale per "finanziamento illecito". Caroline Viguier, la presidente del tribunale, ha definito i fatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia Sarkozy Francia, l'ex presidente Nicolas Sarkozy condannato a un anno di carcere per finanziamento illecito Sarkozy potrà fare appello. Secondo l'accusa il suo partito ha speso il doppio dei 22,5 milioni di euro consentiti dalla legge elettorale francese e ha poi cercato di far figurare i soldi in più come ...

Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a un anno di carcere 'Fatti di una gravità senza precedenti' Caroline Viguier, la presidente del tribunale, ha definito i fatti addebitati 'di una gravità senza precedenti', sottolineando che Sarkozy, insieme con altri ...

Francia, Sarkozy condannato per finanziamento illegale La Stampa Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a un anno di carcere L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a un anno di prigione per il finanziamento illegale della campagna elettorale alle elezioni presidenziali del 2012. La procura aveva ...

Francia, Sarkozy condannato per finanziamenti illegali L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato oggi da un tribunale a Parigi per finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2012, nell’ambito del caso delle fatture fals ...

