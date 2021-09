Francia, i convocati di Deschamps per la Nations League (Di giovedì 30 settembre 2021) Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha diramato la lista dei convocati per la Nations League. Presenti alcuni giocatori che militano in Serie A come Mike Maignan e Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Jordan Veretout. Assente Olivier Giroud.Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux)Difensori: Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich)Centrocampisti: Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus FC), Theo Hernandez (AC Milan).Attaccanti: Karim Benzema (Real ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Didier, commissario tecnico della, ha diramato la lista deiper la. Presenti alcuni giocatori che militano in Serie A come Mike Maignan e Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Jordan Veretout. Assente Olivier Giroud.Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux)Difensori: Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich)Centrocampisti: Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus FC), Theo Hernandez (AC Milan).Attaccanti: Karim Benzema (Real ...

