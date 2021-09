Francavilla Fontana (Brindisi) - In consegna i diari scolastici realizzati dall'Amministrazione Comunale (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo scopo di questo oggetto di uso quotidiano – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è sollecitare i ragazzi alla scoperta del territorio e all'impegno per la tutela del paesaggio che racconta la ... Leggi su puglialive (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo scopo di questo oggetto di uso quotidiano – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è sollecitare i ragazzi alla scoperta del territorio e all'impegno per la tutela del paesaggio che racconta la ...

Advertising

zazoomblog : Il Monopoli tiene il passo del Bari capolista Taranto bloccato in casa dall’ultima in classifica Calcio serie C gir… - lrhiigh : buongiorno al liceo classico v lilla di francavilla fontana (BR, puglia) non è ancora arrivato il docente di greco. - stefanodonno75 : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : 29 Settembre 2021 Francavilla Fontana BR Slitt... - FabioDeNunzio : Buongiorno amici, grande successo a Francavilla Fontana (Brindisi) per l'evento sul bullismo, cyberbullismo e la pr… - info_lavoro : #FrancavillaFontana #ServiziGenerali #Pulizie ADDETTO ALLE PULIZIE_FRANCAVILLA FONTANA -