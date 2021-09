Formazioni ufficiali Zorya Luhansk-Roma | Conference League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ledi, sfida valevole per la seconda giornata dei gironi di. Dopo la facile vittoria all’esordio, i giallorossi incontrano la formazione ucraina per cercare la vittoria e riscattare anche la sconfitta rimediata nel derby contro la Lazio. Fischio d’inizio fissato alle ore 18.45 di giovedì 30 settembre: di seguito le scelte dei due tecnici. COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le: in attesa: in attesa SportFace.