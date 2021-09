Formazioni ufficiali Napoli Spartak Mosca | torna Meret | sorpresa Petagna

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ledimatch valido per la 2ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell‘Europa League 2021/2022.(4-3-3):; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Politano,, Insigne(3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Artyon; Ponce, Prome L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Europa League, le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca - napolipiucom : Napoli-Spartak Mosca: formazioni ufficiali. 3 cambi per Spalletti. Anguissa e Osimhen fuori. Meret torna titolare… - 11contro11 : #Anversa-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali #EintrachtFrancoforte #EuropaLeague #11contro11 - Fix_55 : RT @SkySport: #NapoliSpartakMosca, formazioni ufficiali #SkySport #SkyUEL - SportdelSud : ??? Napoli-Spartak Mosca: le formazioni ufficiali. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Napoli Spartak Mosca match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Napoli - Spartak ...... chi la spunterà? La cronaca ed il tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] SAMPDORIA - UDINESE IN DIRETTA Domenica 3 ottobre alle ore 14 le, dalle 15 la cronaca con ...Alle 18:45 scendono in campo Napoli e Spartak Mosca in un match valido per la seconda giornata del gruppo C: ecco le scelte dei due allenatori ...Formazioni ufficiali Napoli-Spartak Mosca – Secondo impegno continentale in questa stagione per il Napoli, che debutterà davanti al proprio pubblico allo stadio “Maradona” per affrontare lo Spartak Mo ...