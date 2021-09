Formazioni ufficiali Lazio Lokomotiv Mosca | Basic titolare | Immobile non riposa

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ledimatch valido per la 2ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell‘Europa League 2021/2022.(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi,; Pedro,, Felipe Anderson. A disp. Reina, Furlanetto, Luiz Felipe, Escalante, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Romero, Milinkovic-Savic, Radu, Moro, Marusic, Muriqi. All. Sarri.(4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, ...

Ecco le formazioni ufficiali. APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Europa League, Napoli - Spartak Mosca 1 - 0 live CONFERENCE LEAGUE Zorya - Roma: Mourinho a Trigoria con gli appunti CONFERENCE LEAGUE ...Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli - Spartak Mosca: È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Spartak Mosca, valida per seconda giornata dei gironi di ...